Atelier cuisine créative et vegan Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier cuisine créative et vegan

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Calice et Mandibule vous livre ses secrets de cuisine… VEGAN

Durant cet atelier nos cheffes Calice et Mandibule vous guideront dans la préparation d’un plat et d’un dessert pas comme les autres

– la salade djjdjj, plat vegan façon nem déstructuré.

Vous découvrirez nos ingrédients et vous apprendrez, pas à pas, à les transformer afin de cuisiner un plat original.

Pour les becs sucrés, vous ne serez pas en reste avec cette recette traditionnelle revisitée, vegan et sans gluten

– Ngalakh crème de beurre de cacahuètes et baobab, semoule de mil et cacahuètes caramélisées.

Notre ambition

Vous transmettre notre passion pour la cuisine du monde, les épices et les bons produits.

Satisfaire votre curiosité autant que votre gourmandise.

Vous faire passer un bon moment convivial et échanger entre amoureux.ses de la bonne cuisine.

Chaque participant.e repartira avec une portion pour 2 de tout ce qu’il aura préparé. Pensez à apporter vos contenants.

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier cuisine créative et vegan

L’événement Atelier cuisine créative et vegan Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie