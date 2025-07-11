Visite Ma journée au Volcan Le Volcan Le Havre
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Plongez au cœur du Volcan… sans les parents !
Une journée rien que pour les enfants visite ludique du Volcan (dessus-dessous !), pique-nique sur place, découverte de la machinerie et initiation à la technique de plateau.
De 9 à 12 ans
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
