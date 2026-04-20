Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Terminal de la Citadelle Le Havre
Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Terminal de la Citadelle Le Havre mardi 12 mai 2026.
Le Havre
Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Comment la Seine est-elle passée d’un fleuve très pollué à un estuaire où la vie aquatique renaît ? Découvrez cette transformation et les défis environnementaux qui restent à relever. .
Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com
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English : Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine
L’événement Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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