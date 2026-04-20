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Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Terminal de la Citadelle Le Havre

Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Terminal de la Citadelle Le Havre mardi 12 mai 2026.

Lieu : Terminal de la Citadelle

Adresse : Le Havre Port Center

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Havre

Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Comment la Seine est-elle passée d’un fleuve très pollué à un estuaire où la vie aquatique renaît ? Découvrez cette transformation et les défis environnementaux qui restent à relever.   .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60  info@lehavreportcenter.com

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English : Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine

L’événement Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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