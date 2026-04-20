Le Havre

Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Comment la Seine est-elle passée d’un fleuve très pollué à un estuaire où la vie aquatique renaît ? Découvrez cette transformation et les défis environnementaux qui restent à relever. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine

L’événement Table ronde Comment va l’estuaire de la Seine Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie