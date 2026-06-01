Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre
Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre jeudi 25 juin 2026.
Le Havre
Marché nocturne de Notre-Dame
Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Rendez-vous le jeudi 25 juin, de 17h à 22h dans le quartier Notre-Dame pour profiter du désormais traditionnel marché nocturne !
On vous attend nombreux pour soutenir vos commerces de proximité et rencontrer les talents qui font vibrer le quartier. .
Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie assonotredamelh@gmail.com
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English : Marché nocturne de Notre-Dame
L’événement Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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