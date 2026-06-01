Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre

Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Rue de Paris

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Havre

Marché nocturne de Notre-Dame

Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Rendez-vous le jeudi 25 juin, de 17h à 22h dans le quartier Notre-Dame pour profiter du désormais traditionnel marché nocturne !
On vous attend nombreux pour soutenir vos commerces de proximité et rencontrer les talents qui font vibrer le quartier.   .

Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   assonotredamelh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne de Notre-Dame

L’événement Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)