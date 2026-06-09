Le Havre

L’expédition Plastic Odyssey fait escale au Havre

Quai des Antilles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-16

Du 16 au 23 juin prochain, le navire-laboratoire de l’expédition Plastic Odyssey fera escale au Havre dans le cadre d’une grande tournée nationale, après 3 ans de tour du monde consacrés à la lutte contre la pollution plastique des océans. De nombreuses animations sont prévues pour sensibiliser les Havrais à cet enjeu d’avenir.

Pendant ces 8 jours, de nombreuses animations seront proposées aux habitants et visiteurs curieux d’en savoir plus sur ce projet engagé pour l’avenir et pour la planète. Des visites du bateau seront notamment organisées pour découvrir le fonctionnement de ce laboratoire flottant et l’organisation des équipes à bord. Sur le village, de nombreuses solutions seront présentées zéro déchet, réemploi, vrac, consigne… De quoi adopter facilement de nouvelles habitudes de vie plus vertueuses. Le public pourra également découvrir une exposition retraçant les 3 ans d’expédition désormais achevés et les résultats qui en ont été tirés, mais aussi assister à des projections de documentaires, et participer à des ateliers ludiques pour mieux comprendre l’impact de la pollution plastique.

Enfin, les plus courageux pourront également s’engager aux côtés de Plastic Odyssey et rejoindre les Gardiens des eaux, un réseau citoyen dédié à protéger les lieux sensibles de la pollution plastique, qui permet aux équipes du projet de prolonger leur action localement. .

Quai des Antilles Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : L’expédition Plastic Odyssey fait escale au Havre

L’événement L’expédition Plastic Odyssey fait escale au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie