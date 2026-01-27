Stage Arts plastique Art’s School Le Havre 27 – 31 juillet 180

Stage Arts Plastiques Offrez à votre enfant une semaine 100 % créative, colorée et pleine de bonne humeur !

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet

Pour les 8-12 ans

De 14h30 à 17h00

Tarif : 180 € la semaine

Thème de la semaine : Power Flower

Au fil des jours, les enfants exploreront différentes techniques artistiques autour des fleurs et de la nature, tout en s’amusant et en développant leur imagination.

Au programme : • Création d’une carte pop-up magique en 3D • Décoration d’un vase en mosaïque fleuri • Réalisation d’un cadre fleurs unique • Fabrication de fleurs en tissu pour créer un superbe bouquet • Décorations murales en relief • Petites activités ludiques… et bien d’autres surprises !

Chaque enfant repartira avec ses propres créations !

Un stage idéal pour s’exprimer, expérimenter, créer et s’épanouir artistiquement dans une ambiance joyeuse et bienveillante.

Places limitées – Inscription conseillée !

Art’s School 64, rue Sadi Carnot 76620 Le Havre Sanvic Le Havre 76620 Seine-Maritime



