Stage Arts plastique Art’s School Le Havre lundi 27 juillet 2026.

Stage Arts plastique Art’s School Le Havre 27 – 31 juillet 180

Stage Arts Plastiques Offrez à votre enfant une semaine 100 % créative, colorée et pleine de bonne humeur !

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Pour les 8-12 ans
De 14h30 à 17h00
Tarif : 180 € la semaine

Thème de la semaine : Power Flower

Au fil des jours, les enfants exploreront différentes techniques artistiques autour des fleurs et de la nature, tout en s’amusant et en développant leur imagination.
Au programme : • Création d’une carte pop-up magique en 3D • Décoration d’un vase en mosaïque fleuri • Réalisation d’un cadre fleurs unique • Fabrication de fleurs en tissu pour créer un superbe bouquet • Décorations murales en relief • Petites activités ludiques… et bien d’autres surprises !
Chaque enfant repartira avec ses propres créations !
Un stage idéal pour s’exprimer, expérimenter, créer et s’épanouir artistiquement dans une ambiance joyeuse et bienveillante.
Places limitées – Inscription conseillée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-27T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00

 https://www.pranamproduction.fr/stages-et-formations/stage-arts-plastiques/

Art’s School 64, rue Sadi Carnot 76620 Le Havre Sanvic Le Havre 76620 Seine-Maritime


