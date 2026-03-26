Théâtre Victor Hugo, un géant dans un siècle Abbaye de Graville Le Havre

Théâtre Victor Hugo, un géant dans un siècle

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Entre ruines romantiques et épitaphes dédicacées, Victor Hugo n’est pas étranger à Graville, c’est pourquoi cette soirée lui est dédiée. A travers les poèmes et les discours politiques de Victor Hugo, cette pièce raconte la vie du grand poète, de sa naissance à sa mort. Spectacle primé au Festival off d’Avignon en 2022 dans la catégorie Meilleur auteur contemporain.

À partir de 10 ans

Durée 1h réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Victor Hugo, un géant dans un siècle

L’événement Théâtre Victor Hugo, un géant dans un siècle Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie