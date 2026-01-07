Concert The Blues Brothers Tribute by Crossover-Band Magic Mirrors Le Havre

Concert The Blues Brothers Tribute by Crossover-Band

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Né de la passion commune pour la musique et l’énergie contagieuse du film culte The Blues Brothers, Crossover-Band est un groupe français qui rend hommage à l’héritage musical des célèbres frères Jake et Elwood. Formé en 2015, le groupe réunit des musiciens talentueux, issus de divers horizons musicaux, unis par leur amour du blues, de la soul et du rhythm & blues.

Avec une scène dynamique et une présence charismatique, Crossover-Band transporte son public dans une expérience musicale mémorable, interprétant les tubes emblématiques du film ainsi que d’autres classiques de l’époque. Le répertoire mêle des morceaux iconiques tels que Shake a Tail Feather, Everybody Needs Somebody to Love et Soul Man, tout en y ajoutant leur touche personnelle.

Chaque performance est un véritable show, où l’interaction avec le public et l’énergie du groupe créent une ambiance festive et entraînante. Le groupe se produit dans des festivals, des soirées privées et des événements musicaux, captivant à chaque fois de nouveaux fans grâce à leur enthousiasme et leur passion.

Inscription obligatoire .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Blues Brothers Tribute by Crossover-Band

L’événement Concert The Blues Brothers Tribute by Crossover-Band Le Havre a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie