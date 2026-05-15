Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Temple Protestant Le Havre
Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Temple Protestant Le Havre jeudi 11 juin 2026.
Le Havre
Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica
Temple Protestant 47 Rue Anatole France Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire Anima (Ex) Musica, le Muséum vous convie à une parenthèse musicale et poétique. Porté par les élèves du Conservatoire Arthur Honegger, ce concert original invite petits et grands à découvrir le monde fascinant des insectes à travers les sons et les rythmes d’un orchestre.
Au Temple protestant du Havre, les sons, les rythmes et les mélodies feront écho à cet univers, entre poésie, curiosité et imaginaire. Une invitation musicale à découvrir l’univers singulier d’Anima (Ex) Musica, où art, nature et musique se rencontrent pour émerveiller petits et grands. Un moment à partager en famille ou entre amis pour découvrir l’exposition autrement .
Temple Protestant 47 Rue Anatole France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
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English : Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica
L’événement Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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