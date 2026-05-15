Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Temple Protestant Le Havre

Le Havre

Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica

Temple Protestant 47 Rue Anatole France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle exposition temporaire Anima (Ex) Musica, le Muséum vous convie à une parenthèse musicale et poétique. Porté par les élèves du Conservatoire Arthur Honegger, ce concert original invite petits et grands à découvrir le monde fascinant des insectes à travers les sons et les rythmes d’un orchestre.

Au Temple protestant du Havre, les sons, les rythmes et les mélodies feront écho à cet univers, entre poésie, curiosité et imaginaire. Une invitation musicale à découvrir l’univers singulier d’Anima (Ex) Musica, où art, nature et musique se rencontrent pour émerveiller petits et grands. Un moment à partager en famille ou entre amis pour découvrir l’exposition autrement .

Temple Protestant 47 Rue Anatole France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica

L’événement Concert d’ouverture Anima (Ex) Musica Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie