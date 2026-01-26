Atelier famille Cyanotype pour enfants Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Cyanotype pour enfants

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Venez découvrir la magie du cyanotype, une technique de photographie ancienne qui se révèle au soleil. Après avoir disposé feuilles, fleurs ou objets sur du papier photosensible, les enfants verront des formes apparaître. Cet atelier mêlera créativité, découvertes scientifiques et contacts avec la nature. Un moment ludique pour éveiller les petits curieux à l’art et à la lumière afin que chacun reparte avec sa création artistique unique.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Cyanotype pour enfants

L’événement Atelier famille Cyanotype pour enfants Le Havre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie