Spectacle Jean-Luc Lemoine Liquidation Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Jean-Luc Lemoine Liquidation

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans un monde où l’information fuse à une vitesse vertigineuse, où les communautés se cloisonnent et où la moindre phrase sortie du contexte peut enflammer les réseaux sociaux, il est temps de se poser deux secondes.

Avec son humour irrévérencieux et son esprit affûté, Jean-Luc Lemoine se lance dans une exploration sans tabou des maux qui rongent notre société.

Des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide des idées les plus folles, aucun sujet n’échappe à son regard acéré.

Et si on faisait le bilan avant la liquidation totale ?

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

