Concert A Voce Di A Terra Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Concert A Voce Di A Terra

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Éléonore Pancrazi redonne voix aux chants corses orchestrés par Maurice Ravel, mêlant tradition, émotion et répertoire populaire dans un hommage vibrant à ses racines.

Éléonore Pancrazi, mezzo-soprano auréolée d’une Victoire de la musique en 2019, nous transporte dans sa Corse natale avec cet hommage à Maurice Ravel, qui orchestra et harmonisa dans sa jeunesse douze chants traditionnels de l’île. Cette orchestration est la toute première que Ravel réalise à l’âge de 20 ans. Ces chants n’ont jusqu’à présent fait l’objet que d’un seul enregistrement en 1986. Et le manuscrit de cette œuvre vocale se trouve au musée de la Corse, à Corte.

Éléonore Pancrazi s’empare aujourd’hui de ce folklore musical avec toute la passion, la fougue et la profondeur qu’on lui connaît pour révéler le patrimoine éblouissant de son enfance. Elle fait dialoguer ces oeuvres avec d’autres compositions qui expriment un attachement profond à un territoire, quel qu’il soit un extrait des Chants d’Auvergne de Canteloube, des Irish Songs de Britten… Musique classique et populaire se mêlent ici en un voyage puissant, tout droit venu du cœur.

Durée 1h15

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

