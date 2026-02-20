Festival Spot Nature 2026 Rue du Fort Le Havre

Festival Spot Nature 2026

Le Festival Spot-Nature, c’est du 22 au 25 mai aux Jardins suspendus au Havre, un endroit magique sur les hauteurs de notre belle cité portuaire. Vous y verrez plus de 600 photos de nature au cœur des 17 hectares de jardins botaniques d’exception, assisterez à des conférences, et profiterez de sorties photos animées par nos partenaires et nos bénévoles.

Le programme détaillé des expositions sera bientôt disponible sur www.spotnature.fr .

Rue du Fort Les Jardins Suspendus Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie spotnature.lh@gmail.com

