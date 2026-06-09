Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 29 juillet 2026.
Le Havre
Atelier enfant avec Alexandra Laffitte
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Accompagnés par l’artiste Delphine Boeschlin, les enfants de 7 à 13 ans exploreront leur créativité lors d’un atelier artistique mêlant découverte, expérimentation et expression personnelle. Un moment privilégié pour apprendre, créer et partager autour de l’art.
De 7 à 13 ans Durée 2h
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant avec Alexandra Laffitte
L’événement Atelier enfant avec Alexandra Laffitte Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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