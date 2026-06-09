Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre

Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans)

Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-19 11:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Et si les génies, en dehors de leur lampe à huile, avaient un pied-à-terre ? Cet atelier vous invite à décorer leurs demeures, avec des motifs et des histoires inventées. Un moment qui sollicitera avant tout l’imagination de tous !

Public Familles

3 5 ans

Durée 45 min .

Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans)

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie