Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans) Place Auguste Perret Le Havre mercredi 22 juillet 2026.
Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans)
Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:15:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Et si les génies, en dehors de leur lampe à huile, avaient un pied-à-terre ? Cet atelier vous invite à décorer leurs demeures, avec des motifs et des histoires inventées. Un moment qui sollicitera avant tout l’imagination de tous !
Public Familles
3 5 ans
Durée 45 min .
Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans)
L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (3-5 ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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