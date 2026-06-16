L’Explorateur Naviguez dans l’histoire visite du cotre-pilote Marie-Fernand Quai de l’Escaut Le Havre
L’Explorateur Naviguez dans l’histoire visite du cotre-pilote Marie-Fernand Quai de l’Escaut Le Havre samedi 4 juillet 2026.
Le Havre
L’Explorateur Naviguez dans l’histoire visite du cotre-pilote Marie-Fernand
Quai de l’Escaut Marie-Fernand Association Hirondelle de la Manche Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-08-11 2026-09-17
Le Marie-Fernand, construit en 1894 a d’abord servi au pilotage de la Manche avant d’être désarmé en 1914. Il a ensuite été dédié à la pêche puis à la plaisance avant d’être rapatrié au Havre en 1984. Classé Monument Historique en 1986, ce voilier participe aujourd’hui, après une restauration minutieuse entre 2004 et 2008, à des événements maritimes prestigieux. Sa préservation représente un atout majeur pour le patrimoine du Havre et de la Normandie.
À partir de 8 ans.
Réservation obligatoire. .
Quai de l’Escaut Marie-Fernand Association Hirondelle de la Manche Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie h23mariefernand@gmail.com
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English : L’Explorateur Naviguez dans l’histoire visite du cotre-pilote Marie-Fernand
L’événement L’Explorateur Naviguez dans l’histoire visite du cotre-pilote Marie-Fernand Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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