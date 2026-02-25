Découverte des oiseaux des jardins Jardins suspendus entrée nord Le Havre
Jardins suspendus entrée nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-08-12
Merle, corneille, mésange, roitelet huppé, et même perruche à collier… La ville recèle une biodiversité ornithologique fascinante et parfois insoupçonnée. Sortez vos jumelles et affûtez vos sens votre ouïe et votre vue seront vos meilleurs alliés pour repérer ces animaux à plumes !
Inscription obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre
Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées
Animation sous réserve des conditions météorologiques .
