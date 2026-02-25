Découverte des oiseaux des jardins Jardins suspendus entrée nord Le Havre

Découverte des oiseaux des jardins

Jardins suspendus entrée nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Merle, corneille, mésange, roitelet huppé, et même perruche à collier… La ville recèle une biodiversité ornithologique fascinante et parfois insoupçonnée. Sortez vos jumelles et affûtez vos sens votre ouïe et votre vue seront vos meilleurs alliés pour repérer ces animaux à plumes !

Inscription obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques .

Jardins suspendus entrée nord 29 Rue Albert Copieux Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux des jardins

L’événement Découverte des oiseaux des jardins Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie