Informations pratiques

Le Havre

Atelier enfant Monotypes

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-25

À partir de photographies prises par les participant.es au musée autour des expressions du visage, nous réaliserons des monotypes que nous imprimerons dans un mini leporello à emporter à la maison. Prises de vue, cadrage, colorisation et impression, un sacré programme pour s’amuser et créer les images de nos expressions quotidiennes !

Atelier créatif pour les 4-6 ans avec l’artiste Delphine Boeschlin. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant Monotypes

L’événement Atelier enfant Monotypes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie