Atelier enfant Monotypes MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
mardi 11 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier enfant Monotypes
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-25
À partir de photographies prises par les participant.es au musée autour des expressions du visage, nous réaliserons des monotypes que nous imprimerons dans un mini leporello à emporter à la maison. Prises de vue, cadrage, colorisation et impression, un sacré programme pour s’amuser et créer les images de nos expressions quotidiennes !
Atelier créatif pour les 4-6 ans avec l’artiste Delphine Boeschlin. .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant Monotypes
L’événement Atelier enfant Monotypes Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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