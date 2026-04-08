Visite guidée 50 nuances de bétons… Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Visite guidée 50 nuances de bétons…

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Lavé, coffré, bouchardé, gravillonné, grésé, blanc, rose ou gris… Au Havre, le béton n’est pas synonyme d’uniformité ! En écho à l’exposition La boîte à couleurs des impressionnistes, présentée à la bibliothèque Oscar Niemeyer, ouvrez l’oeil et (re)découvrez les nuances du Havre.

Grâce à une exploration des édifices, des points de vue et des multiples détails qui composent toute la richesse de la cité océane, cette visite originale à deux voix, avec l’autrice et historienne de l’art Clémence Simon et une guide-conférencière s’annonce haute en couleurs !

Public adultes durée 2h

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée 50 nuances de bétons…

L’événement Visite guidée 50 nuances de bétons… Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie