Visite guidée 50 nuances de bétons… Maison du patrimoine Le Havre
Visite guidée 50 nuances de bétons… Maison du patrimoine Le Havre mercredi 22 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée 50 nuances de bétons…
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Lavé, coffré, bouchardé, gravillonné, grésé, blanc, rose ou gris… Au Havre, le béton n’est pas synonyme d’uniformité ! En écho à l’exposition La boîte à couleurs des impressionnistes, présentée à la bibliothèque Oscar Niemeyer, ouvrez l’oeil et (re)découvrez les nuances du Havre.
Grâce à une exploration des édifices, des points de vue et des multiples détails qui composent toute la richesse de la cité océane, cette visite originale à deux voix, avec l’autrice et historienne de l’art Clémence Simon et une guide-conférencière s’annonce haute en couleurs !
Public adultes durée 2h
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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L’événement Visite guidée 50 nuances de bétons… Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie