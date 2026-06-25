L’Explorateur Chasse au trésor Les personnalités du Havre Le Havre mardi 11 août 2026.

Le Havre

L’Explorateur Chasse au trésor Les personnalités du Havre

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le roi qui commanda la fondation de la Ville du Havre se trouve mêlé à la recherche d’un objet perdu et mystérieux qu’il faudra parvenir à débusquer ! La seule chose qu’on peut déjà vous dire, c’est que cette chasse au trésor sera l’occasion de faire la connaissance de personnages, connus ou non, qui ont fait la grandeur de la ville au fil des siècles ! Êtes-vous prêts à relever le défi et à trouver le secret du Roi à la Salamandre ?

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Chasse au trésor Les personnalités du Havre

L’événement L’Explorateur Chasse au trésor Les personnalités du Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie