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Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (6+ ans) Place Auguste Perret Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (6+ ans) Place Auguste Perret Le Havre mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place Auguste Perret

Adresse : La Maison de l'Été

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (6+ ans)

Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Et si les génies, en dehors de leur lampe à huile, avaient un pied-à-terre ? Cet atelier vous invite à décorer leurs demeures, avec des motifs et des histoires inventées. Un moment qui sollicitera avant tout l’imagination de tous !

Public Familles
À partir de 6 ans
Durée 1h30   .

Place Auguste Perret La Maison de l’Été Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie  

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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (6+ ans)

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Une maison pour les génies (6+ ans) Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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