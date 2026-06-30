Informations pratiques

Le Havre

L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Tragique nouvelle ! Auguste Perret a disparu ! Nous avons besoin de la meilleure équipe d’enquêteurs pour dénouer le vrai du faux dans cette terrible histoire. Qui a bien pu faire cela, et surtout pourquoi ? Il en va de votre réputation de répondre à ces questions. La population ne peut rester dans l’incertitude plus longtemps… Pensez-vous être à la hauteur ? Pour le savoir, recherchez les preuves, résolvez les énigmes et interroger les suspects. Surtout, ne négligez aucune piste, car ils pourraient bien essayer de vous duper.

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret

L’événement L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie