L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret Le Havre
mercredi 22 juillet 2026 · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret
Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Tragique nouvelle ! Auguste Perret a disparu ! Nous avons besoin de la meilleure équipe d’enquêteurs pour dénouer le vrai du faux dans cette terrible histoire. Qui a bien pu faire cela, et surtout pourquoi ? Il en va de votre réputation de répondre à ces questions. La population ne peut rester dans l’incertitude plus longtemps… Pensez-vous être à la hauteur ? Pour le savoir, recherchez les preuves, résolvez les énigmes et interroger les suspects. Surtout, ne négligez aucune piste, car ils pourraient bien essayer de vous duper.
Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23 .
Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr
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English : L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret
L’événement L’Explorateur Enquête policière La disparition d’Auguste Perret Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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