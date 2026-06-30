Informations pratiques

Le Havre

L’Explorateur Les énigmes des petits détectives

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Une énigme après l’autre, les petits détectives tentent d’arriver jusqu’au trésor caché.

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Les énigmes des petits détectives

L’événement L’Explorateur Les énigmes des petits détectives Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie