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Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mardi 21 juillet 2026.

Lieu : MuMa Musée d'art moderne André Malraux

Adresse : 2 Boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Havre

Atelier enfant avec Alexandra Laffitte

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28

Place à la créativité avec Alexandra Laffitte ! Lors de cet atelier spécialement imaginé pour les 4-6 ans, les enfants découvriront le plaisir de créer, d’expérimenter et de s’exprimer à travers une activité artistique amusante et adaptée aux plus jeunes.

De 4 à 6 ans Durée 1h30
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Atelier enfant avec Alexandra Laffitte

L’événement Atelier enfant avec Alexandra Laffitte Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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