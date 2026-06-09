Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 22 juillet 2026.
Le Havre
Atelier enfant avec Alexandra Laffitte
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Place à la créativité avec Alexandra Laffitte ! Lors de cet atelier spécialement imaginé pour les 7-13 ans, les enfants découvriront le plaisir de créer, d’expérimenter et de s’exprimer à travers une activité artistique amusante et adaptée aux plus jeunes.
De 7 à 13 ans Durée 1h30
Réservation obligatoire .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Atelier enfant avec Alexandra Laffitte
L’événement Atelier enfant avec Alexandra Laffitte Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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