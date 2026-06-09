Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Le Havre

Atelier enfant avec Alexandra Laffitte

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Place à la créativité avec Alexandra Laffitte ! Lors de cet atelier spécialement imaginé pour les 7-13 ans, les enfants découvriront le plaisir de créer, d’expérimenter et de s’exprimer à travers une activité artistique amusante et adaptée aux plus jeunes.

De 7 à 13 ans Durée 1h30

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Atelier enfant avec Alexandra Laffitte

L’événement Atelier enfant avec Alexandra Laffitte Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie