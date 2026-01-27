Stage chant « Artistes en herbe » Art’s School Le Havre 20 – 24 juillet

Stage Chant « Artistes en herbe » ! Une semaine pour s’exprimer et prendre confiance

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Horaires : 14h00 – 17h00

Tarif : 180 € la semaine

Encadrés par des professionnels de la musique, les enfants vivent une véritable aventure artistique pendant une semaine, comme de petits artistes en herbe !

Grâce à leur expérience de la scène, de la composition, de l’enregistrement et à leurs nombreux ateliers en milieu scolaire, les intervenants accompagnent les enfants avec passion et bienveillance.

Au programme :

– Découvrir et utiliser sa voix dans toutes ses possibilités

– Échauffements ludiques : corps, respiration, vocalises et technique vocale

– Apprentissage de chansons et travail de l’interprétation

– Découverte du monde du studio et de la scène

– Apprendre à chanter avec un micro

– Premiers pas dans l’écriture d’une chanson (texte, musique, structure)

Moment fort du stage :

Chaque enfant enregistre ne chanson en studio, dans des conditions proches d’un enregistrement professionnel !

Les grands bénéfices pour les enfants :

– Confiance en soi et expression des émotions

– Aisance corporelle et présence dans l’espace

– Maîtrise de la respiration et de la voix

– Créativité et imagination artistique

– Apprentissage du travail en groupe, de l’entraide et du partage

– Découverte du jeu et de l’interprétation avec sincérité

Une semaine riche en découvertes, en musique et en plaisir !

Places limitées – Inscriptions ouvertes dès maintenant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

Art’s School 64, rue Sadi Carnot 76620 Le Havre Sanvic Le Havre 76620 Seine-Maritime



