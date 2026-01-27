Stage chant « Artistes en herbe » Art’s School Le Havre
Stage chant « Artistes en herbe » Art’s School Le Havre 20 – 24 juillet
Stage Chant « Artistes en herbe » ! Une semaine pour s’exprimer et prendre confiance
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Horaires : 14h00 – 17h00
Tarif : 180 € la semaine
Encadrés par des professionnels de la musique, les enfants vivent une véritable aventure artistique pendant une semaine, comme de petits artistes en herbe !
Grâce à leur expérience de la scène, de la composition, de l’enregistrement et à leurs nombreux ateliers en milieu scolaire, les intervenants accompagnent les enfants avec passion et bienveillance.
Au programme :
– Découvrir et utiliser sa voix dans toutes ses possibilités
– Échauffements ludiques : corps, respiration, vocalises et technique vocale
– Apprentissage de chansons et travail de l’interprétation
– Découverte du monde du studio et de la scène
– Apprendre à chanter avec un micro
– Premiers pas dans l’écriture d’une chanson (texte, musique, structure)
Moment fort du stage :
Chaque enfant enregistre ne chanson en studio, dans des conditions proches d’un enregistrement professionnel !
Les grands bénéfices pour les enfants :
– Confiance en soi et expression des émotions
– Aisance corporelle et présence dans l’espace
– Maîtrise de la respiration et de la voix
– Créativité et imagination artistique
– Apprentissage du travail en groupe, de l’entraide et du partage
– Découverte du jeu et de l’interprétation avec sincérité
Une semaine riche en découvertes, en musique et en plaisir !
Places limitées – Inscriptions ouvertes dès maintenant
