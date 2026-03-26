Bien-être au musée Visite inspirée Abbaye de Graville Le Havre
Bien-être au musée Visite inspirée Abbaye de Graville Le Havre mercredi 22 juillet 2026.
Bien-être au musée Visite inspirée
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-07-22 2026-10-14
Une visite à deux voix en compagnie d’une sophrologue, pour découvrir différemment nos collections et prendre soin de soi. Mettez en éveil tous vos sens et laissez-vous guider au travers des oeuvres emblématiques de l’abbaye.
Durée 45 min
À partir de 10 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Bien-être au musée Visite inspirée
L’événement Bien-être au musée Visite inspirée Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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