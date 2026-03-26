Bien-être au musée Visite inspirée Abbaye de Graville Le Havre

Bien-être au musée Visite inspirée

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-07-22 2026-10-14

Une visite à deux voix en compagnie d’une sophrologue, pour découvrir différemment nos collections et prendre soin de soi. Mettez en éveil tous vos sens et laissez-vous guider au travers des oeuvres emblématiques de l’abbaye.

Durée 45 min

À partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bien-être au musée Visite inspirée

L’événement Bien-être au musée Visite inspirée Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie