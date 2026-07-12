Atelier Marmelade du Portique Sticker végétal Le Portique Le Havre
mercredi 22 juillet 2026 · Le Portique · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Marmelade du Portique Sticker végétal
Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23
Les Ateliers Marmelade s’adressent aux 6 à 12 ans, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Noémie Goudal, « The Story of Fixity », accompagnée par un·e médiateur·rice, sera proposée aux participant·e·s.
Chaque participant peindra un décor naturel (ciel étoilé, mer agitée, forêt). Puis il /elle dessinera des formes empruntées au monde végétal et vivant (arbres, feuillages, cascades) sur de la toile à peindre autocollante. Les formes seront découpées ensuite pour créer plusieurs stickers. Ils seront collés sur le fond peint, afin de recréer un tableau se rapprochant des univers présentés dans l’exposition.
Pour les enfants de 6 à 12 ans Durée 2h.
Prévoir une tenue salissante Matériel et goûter inclus.
Inscription obligatoire .
Le Portique 30 Rue Gabriel Péri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 80 85 67 82
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English : Atelier Marmelade du Portique Sticker végétal
L’événement Atelier Marmelade du Portique Sticker végétal Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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