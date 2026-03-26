Visite guidée Église Saint-Joseph Église Saint-Joseph Le Havre

Visite guidée Église Saint-Joseph

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Chef-d’œuvre testamentaire d’Auguste Perret, l’église Saint-Joseph est le symbole majeur de la reconstruction du Havre. L’audace de ses dimensions et les prouesses techniques déployées pour son édification la placent aussi parmi les chefs-d’œuvre en béton armé du 20e siècle. Suivez le guide pour (re)découvrir ce monument hors norme.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Public adultes durée 45 min

Visites à 16h et 17h

Réservation obligatoire .

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Église Saint-Joseph

L’événement Visite guidée Église Saint-Joseph Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie