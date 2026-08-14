Concert Dj Apix La Grande École Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Dj Apix

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le vendredi 14 août, profitez d’un DJ set en extérieur sur la terrasse du Pub Janine.

De 18 h 30 à 20 h 30, Apix vous propose une sélection de sons pour accompagner votre afterwork, votre verre entre amis ou simplement votre début de soirée dans une ambiance détendue.

Terrasse DJ set Coucher de soleil Bonne humeur

Rendez-vous au Pub Janine pour lancer le week-end en musique ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Dj Apix

L’événement Concert Dj Apix Le Havre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie