Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer Maison du patrimoine Le Havre

Le Havre

Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

Depuis le parvis jusqu’aux coulisses de la salle de spectacle en passant par la bibliothèque, la visite dévoile toute la sensualité du langage du maître brésilien et les apports de la restructuration achevée en 2015.

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer

L’événement Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie