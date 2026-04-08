Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer Maison du patrimoine Le Havre
Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer Maison du patrimoine Le Havre vendredi 10 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07
Depuis le parvis jusqu’aux coulisses de la salle de spectacle en passant par la bibliothèque, la visite dévoile toute la sensualité du langage du maître brésilien et les apports de la restructuration achevée en 2015.
Durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer
L’événement Visite guidée Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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