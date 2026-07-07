Atelier lecture Mes toutes petites histoires Médiathèque Léopold Sédar Senghor Le Havre
samedi 8 août 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier lecture Mes toutes petites histoires
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans un espace aménagé à leur intention, les tout-petits découvrent le meilleur de la littérature enfantine.
Êtes-vous prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?
Histoires du quotidien, histoires drôles ou émouvantes les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !
Jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un parent
Entrée libre, dans la limite des places disponibles .
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 67 Rue Gustave Brindeau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00
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English : Atelier lecture Mes toutes petites histoires
L’événement Atelier lecture Mes toutes petites histoires Le Havre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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