Concert Kesta Chez Lili Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Kesta

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Kesta prend les platines pour un apéro mix ensoleillé, entre soul, funk, disco, grooves brésiliens, hip-hop et autres pépites. .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Kesta

L’événement Concert Kesta Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie