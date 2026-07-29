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AGENDA · Le Havre

Concert Kesta Chez Lili Le Havre

vendredi 7 août 2026 · Chez Lili · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chez Lili
Adresse
2 Rue des Etoupières
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Concert Kesta

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Kesta prend les platines pour un apéro mix ensoleillé, entre soul, funk, disco, grooves brésiliens, hip-hop et autres pépites.   .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09 

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English : Concert Kesta

L’événement Concert Kesta Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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