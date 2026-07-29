AGENDA · Le Havre
Concert Kesta Chez Lili Le Havre
vendredi 7 août 2026 · Chez Lili · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Kesta
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Kesta prend les platines pour un apéro mix ensoleillé, entre soul, funk, disco, grooves brésiliens, hip-hop et autres pépites. .
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09
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English : Concert Kesta
L’événement Concert Kesta Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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