Informations pratiques

Le Havre

L’Explorateur Escape Box

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Installez-vous autour de la table et endossez le rôle du détective ! Toutes les réponses sont dans la boîte, le coffre, la caisse que vous avez devant vous ! Vous devrez faire preuve de cohésion pour réussir à déchiffrer toutes les énigmes et à démêler le vrai du faux. Logique, observation et esprit de déduction seront essentiels pour en venir à bout

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Escape Box

L’événement L’Explorateur Escape Box Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie