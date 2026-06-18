Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre

Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : La Grande École

Adresse : 6 Rue Gustave Lennier

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier Tapas & apéritifs d’été

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Place à la convivialité avec un atelier dédié aux incontournables de l’apéritif estival. Apprenez à réaliser une sélection de tapas et de bouchées savoureuses, à partager entre amis ou en famille lors des belles soirées d’été. Au programme recettes simples, produits de saison et associations gourmandes pour composer un apéritif aussi généreux que coloré. Un moment chaleureux et festif pour faire le plein d’idées et régaler vos invités tout l’été.

Réservation obligatoire   .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08  contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Tapas & apéritifs d’été

L’événement Atelier Tapas & apéritifs d’été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)