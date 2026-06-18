Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Tapas & apéritifs d’été

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Place à la convivialité avec un atelier dédié aux incontournables de l’apéritif estival. Apprenez à réaliser une sélection de tapas et de bouchées savoureuses, à partager entre amis ou en famille lors des belles soirées d’été. Au programme recettes simples, produits de saison et associations gourmandes pour composer un apéritif aussi généreux que coloré. Un moment chaleureux et festif pour faire le plein d’idées et régaler vos invités tout l’été.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Tapas & apéritifs d’été

L’événement Atelier Tapas & apéritifs d’été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie