Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre
jeudi 30 juillet 2026 · Ophélie Pâtisse · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Mini-stage Cacahuète XL
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-30
Au programme
– Mousse de cacahuète onctueuse, au goût intense et réconfortant
– Caramel cacahuète fondant, pour une touche de douceur subtilement salée
– Feuillantine croustillante au chocolat blond, apportant une note caramélisée et un croquant irrésistible
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Mini-stage Cacahuète XL
L’événement Mini-stage Cacahuète XL Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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