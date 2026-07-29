Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Mini-stage Cacahuète XL

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30

Au programme

– Mousse de cacahuète onctueuse, au goût intense et réconfortant

– Caramel cacahuète fondant, pour une touche de douceur subtilement salée

– Feuillantine croustillante au chocolat blond, apportant une note caramélisée et un croquant irrésistible

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Cacahuète XL

L’événement Mini-stage Cacahuète XL Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie