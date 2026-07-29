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AGENDA · Le Havre

Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre

jeudi 30 juillet 2026 · Ophélie Pâtisse · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Ophélie Pâtisse
Adresse
69 Rue Président Wilson
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Mini-stage Cacahuète XL

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-30

Au programme

– Mousse de cacahuète onctueuse, au goût intense et réconfortant

– Caramel cacahuète fondant, pour une touche de douceur subtilement salée

– Feuillantine croustillante au chocolat blond, apportant une note caramélisée et un croquant irrésistible

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Cacahuète XL

L’événement Mini-stage Cacahuète XL Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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