Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre
Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre mercredi 29 juillet 2026.
Le Havre
Vacances d’été créatives avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Pendant les vacances de printemps, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.
De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité
-> Création en fil chenille
De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte
-> Mosaïque de papier
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Vacances d’été créatives avec Manufactory
L’événement Vacances d’été créatives avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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