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Atelier enfant avec Delphine Boeschlin MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier enfant avec Delphine Boeschlin MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
MuMa Musée d'art moderne André Malraux
Adresse
2 Boulevard Clemenceau
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Le Havre

Atelier enfant avec Delphine Boeschlin

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

À partir de photographies prises par les participant.es au musée autour des expressions du visage, nous réaliserons des monotypes que nous imprimerons dans un mini leporello à emporter à la maison. Prises de vue, cadrage, colorisation et impression, un sacré programme pour s’amuser et créer les images de nos expressions quotidiennes

De 7 à 1 ans Durée 1h0
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Atelier enfant avec Delphine Boeschlin

L’événement Atelier enfant avec Delphine Boeschlin Le Havre a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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