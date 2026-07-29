Atelier Dégustation Spécial pomme-poire Place Ô Marché Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier Dégustation Spécial pomme-poire

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Et si vous redécouvriez la pomme et la poire comme vous ne les avez jamais goûtées ?

Votre épicerie fine Les Craquottes vous invite à un atelier dégustation exceptionnel consacré à ces deux fruits emblématiques, véritables trésors de notre patrimoine gourmand. Pendant une heure, laissez-vous surprendre par des associations de saveurs originales, des recettes authentiques et des spécialités sélectionnées avec soin.

Au cours de cet atelier convivial, vous pourrez découvrir 10 dégustations différentes, aussi bien salées que sucrées

– Condiments aux saveurs fruitées et surprenantes

– Tartinables artisanales

– Accords gourmands avec des spécialités régionales

– Idées originales pour accompagner viandes, fromages et plats du quotidien

– Douceurs sucrées mettant à l’honneur la pomme et la poire sous différentes formes

Au-delà de la dégustation, cet atelier sera l’occasion d’échanger autour des produits, de découvrir leur histoire, leurs méthodes de fabrication et de repartir avec de nouvelles idées pour cuisiner et recevoir en toute simplicité.

Que vous soyez amateur de produits du terroir, curieux de nouvelles saveurs ou simplement gourmand, cet événement est fait pour vous !

Inscription obligatoire en boutique. .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

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English : Atelier Dégustation Spécial pomme-poire

L’événement Atelier Dégustation Spécial pomme-poire Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie