Traits d’humour MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
jeudi 6 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Traits d’humour
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-06 2026-09-03
A l’occasion de certaines de nos nocturnes, le MuMa vous propose de vous faire… caricaturer !
Un caricaturiste présent en salle d’exposition, entre 19h et 22h, croquera les volontaires… qui repartiront avec leur portrait , comme autant de clins d’œil aux débuts de Claude Monet que vous découvrirez au MuMa.
Les modèles devront sortir leurs plus beaux sourires et se parer de second degré !
Avec Jak Lemonnier, caricaturiste .
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Traits d’humour
L’événement Traits d’humour Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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