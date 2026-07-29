Bingo retour en enfance Place Jules Ferry Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Bingo retour en enfance

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Préparez-vous à replonger dans vos plus beaux souvenirs d’enfance le temps d’une soirée pleine de rires, de nostalgie et de cadeaux !

On vous donne rendez-vous pour notre Bingo Retour en Enfance , une soirée festive où bonne humeur, jeux et surprises vous attendent !

Au programme

Un Bingo festif et rythmé dans une ambiance 100% régressive !

Des cadeaux à chaque partie cash, crédits de jeu, surprises et de nombreux lots à remporter !

Une ambiance Retour en Enfance avec musique, animations et une bonne dose de nostalgie !

Des surprises et animations tout au long de la soirée pour réveiller votre âme d’enfant !

Sortez vos salopettes, vos baskets rétro, vos accessoires préférés ou votre plus beau look d’enfant… et venez partager une soirée conviviale, pleine de nostalgie, de rires et de cadeaux au Pasino du Havre !

Comment participer

– Inscription en ligne ou en caisses des machines à sous (avant le jour J)

– Réservation de table par message privé sur la page Facebook du Pasino du Havre

– Le soir de l’événement présentez votre pièce d’identité ou votre carte Players Plus, ainsi que votre preuve d’inscription (papier ou mobile)

Inscription obligatoire .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Bingo retour en enfance

L’événement Bingo retour en enfance Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie