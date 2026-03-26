Bien-être au musée Art, sport et relaxation Abbaye de Graville Le Havre

Bien-être au musée Art, sport et relaxation

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Ondes positives garanties lors de ce moment sportif hors du temps. Dans un lieu chargé d’histoire où les pierres auraient tant de choses à raconter, profitez de 45 minutes de détente active, encadrées par un coach sportif de LH en forme. Détente et relaxation sont au programme. Une présentation brève du lieu et de son histoire introduit chaque séance pour se conditionner au mieux.

Durée 1h

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire sur mesdemarches.lehavre.fr ou au 0235194545. .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Bien-être au musée Art, sport et relaxation

L’événement Bien-être au musée Art, sport et relaxation Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie