L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre
L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre vendredi 17 juillet 2026.
Le Havre
L’Explorateur Enquête géante au Havre
Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Embarquez dans une course folle à la recherche d’Arsène Lupin ! Remontez sa piste et découvrez s’il s’est à nouveau joué de la police ou si cette piste vous mènera bien à lui. Il a échappé à la police sous une fausse identité, mais saurez-vous mettre la main sur lui en faisant preuve de perspicacité et en résolvant les indices ?
Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23 .
Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr
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English : L’Explorateur Enquête géante au Havre
L’événement L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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