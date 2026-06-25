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L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre

L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre vendredi 17 juillet 2026.

Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Le Havre

L’Explorateur Enquête géante au Havre

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07

Embarquez dans une course folle à la recherche d’Arsène Lupin ! Remontez sa piste et découvrez s’il s’est à nouveau joué de la police ou si cette piste vous mènera bien à lui. Il a échappé à la police sous une fausse identité, mais saurez-vous mettre la main sur lui en faisant preuve de perspicacité et en résolvant les indices ?

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Réservation au 07 83 32 13 23   .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23  contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Enquête géante au Havre

L’événement L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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