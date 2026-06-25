Le Havre

L’Explorateur Enquête géante au Havre

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Embarquez dans une course folle à la recherche d’Arsène Lupin ! Remontez sa piste et découvrez s’il s’est à nouveau joué de la police ou si cette piste vous mènera bien à lui. Il a échappé à la police sous une fausse identité, mais saurez-vous mettre la main sur lui en faisant preuve de perspicacité et en résolvant les indices ?

Lieu de rendez-vous précisé au moment de l’inscription.

Réservation au 07 83 32 13 23 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : L’Explorateur Enquête géante au Havre

L’événement L’Explorateur Enquête géante au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie