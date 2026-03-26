Les traversées de l’estuaire de la Seine Départ du Havre

Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Devenues un rendez-vous estival, Les Traversées de l’estuaire relieront, pour une nouvelle saison, les 2 rives de l’estuaire de la Seine durant tout l’été au départ des ports de plaisance du Havre et de Trouville-sur-Mer/Deauville.

Les Traversées, c’est une journée originale de vacances, le dépaysement d’une balade en bateau… qui emmène les passagers de l’autre côté de l’estuaire au Havre ou à Trouville-sur-Mer et Deauville pour y passer toute une journée. Balade, baignade, visite culturelle, découverte d’un restaurant local… occupez votre journée selon vos envies ! Seul impératif être à l’heure au port le soir pour l’embarquement du retour !

Les passagers embarquant au Havre, pourront découvrir Trouville-sur-Mer et Deauville et notamment…

– À Trouville-sur-Mer un pique-nique à la plage, une balade aux abords du port de pêche et de la halle aux poissons ou encore une visite de la villa Montebello et de son exposition estivale consacrée au peintre Charles Pécrus.

– À Deauville une balade le long des falaises des Roches Noires ou sur les mythiques planches, la découverte de l’hippodrome, une visite de la Villa Strassburger ou du pôle culturel Les Franciscaines et ses nombreuses expositions estivales. .

Digue Charles Olsen Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 49 15 70

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L’événement Les traversées de l’estuaire de la Seine Départ du Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie