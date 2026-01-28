Sortie nature À la découverte de l’éco-pâturage Le Havre

Sortie nature À la découverte de l’éco-pâturage

Parc de Rouelles, Le Havre

17 juin 2026, 14h00

17 juin 2026

Venez découvrir cette méthode écologique d’entretien des espaces verts grâce aux moutons, chèvres, ânes et boeufs écossais. Ces animaux herbivores constituent une solution alternative à l’entretien mécanique et chimique. Ils favorisent la biodiversité, réduisent l’impact environnemental et permettent d’entretenir les sites difficiles d’accès ou impratiquables aux machines. Grâce à la présence de notre zootechnicien et d’un animateur, vous apprendrez à connaître le comportement animal, les soins qui sont apportés aux animaux et leurs rôles spécifiques dans nos espaces.

Ce mercredi 17 juin partez à la découverte de nos animaux et leurs petits.

Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite

– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre

– par téléphone au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi

– par mail via jardinssuspendus@lehavre.fr .

jardinssuspendus@lehavre.fr
+33 2 32 74 04 33

