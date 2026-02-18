Mess My Mind 2026 Le Tétris Le Havre
Mess My Mind 2026
Le Tétris 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-12
Mess My Mind… Where the 60’s never ended
Le festival revient pour sa 9ème édition et tend des ponts entre les continents, les époques et les styles. Fidèle à l’esprit 60’s, il s’autorise l’aventure, le voyage et la fougue pour franchir les lignes et surprendre par son originalité.
Groupes et DJ’s venus des quatre coins du monde investiront les scènes du Tetris formations émergentes portées par une énergie brute, légendes confirmées à la discographie vertigineuse ou artistes atypiques inspirés par les 60’s et la culture hip-hop, iels délivreront leurs talents… attention, pépites atomiques et diamants cosmiques dans la sphère !
Vendredi 12 juin
Os Esthilaços (Live)
The Crystal Teardrop (Live)
Ben Jones (Dj Set)
Alex (The Crystal Teardrop) (Dj Set)
Samedi 13 juin
Thee Seizures (Live)
Child Of Panoptes (Live)
Dj Format (Dj Set)
Kesta (Dj Set)
Ben Jones (Dj Set) .
English : Mess My Mind 2026
