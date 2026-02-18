Mess My Mind 2026 Le Tétris Le Havre

Mess My Mind 2026

Le Tétris 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Mess My Mind… Where the 60’s never ended

Le festival revient pour sa 9ème édition et tend des ponts entre les continents, les époques et les styles. Fidèle à l’esprit 60’s, il s’autorise l’aventure, le voyage et la fougue pour franchir les lignes et surprendre par son originalité.

Groupes et DJ’s venus des quatre coins du monde investiront les scènes du Tetris formations émergentes portées par une énergie brute, légendes confirmées à la discographie vertigineuse ou artistes atypiques inspirés par les 60’s et la culture hip-hop, iels délivreront leurs talents… attention, pépites atomiques et diamants cosmiques dans la sphère !

Vendredi 12 juin

Os Esthilaços (Live)

The Crystal Teardrop (Live)

Ben Jones (Dj Set)

Alex (The Crystal Teardrop) (Dj Set)

Samedi 13 juin

Thee Seizures (Live)

Child Of Panoptes (Live)

Dj Format (Dj Set)

Kesta (Dj Set)

Ben Jones (Dj Set) .

Le Tétris 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

