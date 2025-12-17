Spectacle Ray Charles, the genius of soul Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Ray Charles, the genius of soul

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Un véritable show autour de celui qui a créé la soul music avec des titres intemporels Georgia on my mind, Hit the road Jack, What’d I say, etc…

20 musiciens dont le fameux Stefano Maghenzani chanteur pianiste, qui sans vouloir imiter le grand Ray a assimilé sa musique et ses inflexions.

Sans oublier the Raeletts, 3 chanteuses indispensables à la musique de la star.

Réservation obligatoire. .

contact@theatrelenormandy.com

English : Spectacle Ray Charles, the genius of soul

