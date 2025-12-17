Spectacle Ray Charles, the genius of soul Théâtre Le Normandy Le Havre
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-06-12 20:30:00
2026-06-12
Un véritable show autour de celui qui a créé la soul music avec des titres intemporels Georgia on my mind, Hit the road Jack, What’d I say, etc…
20 musiciens dont le fameux Stefano Maghenzani chanteur pianiste, qui sans vouloir imiter le grand Ray a assimilé sa musique et ses inflexions.
Sans oublier the Raeletts, 3 chanteuses indispensables à la musique de la star.
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
L’événement Spectacle Ray Charles, the genius of soul Le Havre a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie