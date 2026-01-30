Exposition Symbioses Angèle Largy Les Jardins Suspendus Alvéole 13 Le Havre

Exposition Symbioses Angèle Largy

Les Jardins Suspendus Alvéole 13 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Artiste bordelaise, dont le travail se caractérise principalement par une fusion entre l’art et le monde végétal, Angèle Largy livre un voyage délicat au coeur des formes du vivant.

Passionnée par les plantes, leurs histoires, leurs saveurs, leurs façon unique d’être…

il est essentiel pour moi de faire des ponts entre l’art et les espaces cultivés ou sauvages pour leur offrir la dimension sacrée qui leur revient. Car, dans cette nature, réside toute la beauté qu’un artiste peut offrir une diversité de couleurs, de textures, de compositions, de lumière, d’espaces de contemplations, d’imaginaires et d’émotions.

Cette exposition met en lumière des interactions existantes ou imaginaires entre différents êtres vivants. Dans un contexte de bouleversement climatique, elle est une invitation nécessaire à se relier de façon sensible aux différents règnes. En faisant ce pas, nous élargissons notre compréhension du monde et l’habitons avec davantage de conscience.

À l’occasion des Journées de l’arbre qui se déroulent les 13 et 14 juin aux Jardins suspendus, l’artiste proposera au public de participer à la co-création d’une fresque végétale et à une balade nature durant laquelle il pourra apprendre et dessiner autour de la botanique des arbres.

Samedi 13 juin 10 h 30 Récolte d’éléments végétaux 14 h Co-création de la fresque végétale

Dimanche 14 juin 10 h 30 Balade botanique et artistique 14 h Co-création de la fresque végétale .

Les Jardins Suspendus Alvéole 13 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

