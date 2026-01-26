Propos de jardinier Les plantes aquatiques tropicales Les Jardins Suspendus Le Havre

Propos de jardinier Les plantes aquatiques tropicales

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Découvrez la richesse des milieux aquatiques tropicaux lors de cet atelier immersif. Apprenez comment les végétaux s’adaptent à un environnement humide, voire inondé. Entre anecdotes botaniques et observations directes, découvrez des espèces étonnantes aux formes et couleurs variées. Accompagné par nos jardiniers botanistes, vous partirez dans un voyage au coeur d’un écosystème unique et fragile.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

