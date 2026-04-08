Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire Maison du Patrimoine Le Havre
Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire Maison du Patrimoine Le Havre dimanche 26 juillet 2026.
Le Havre
Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-15
La déambulation le long de la plage et du port de plaisance vous invite à découvrir la diversité de l’architecture balnéaire havraise, des cabanes aux immeubles de standing, du régionalisme au modernisme en passant par l’Art nouveau et l’Art déco.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .
Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire
L’événement Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie