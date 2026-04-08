Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire Maison du Patrimoine Le Havre

Le Havre

Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-15

La déambulation le long de la plage et du port de plaisance vous invite à découvrir la diversité de l’architecture balnéaire havraise, des cabanes aux immeubles de standing, du régionalisme au modernisme en passant par l’Art nouveau et l’Art déco.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Maison du Patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire

L’événement Visite guidée De la Villa maritime au MuMa, deux siècles d’architecture balnéaire Le Havre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie